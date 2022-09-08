Бутафорскую полицейскую машину обнаружили в Алматы (видео)

Фото: Polisia.kz

Автомобиль марки Hyundai с визуальной атрибутикой МВД на дорогах Алматы выявил экипаж специализированного батальона местной полицейской службы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Первый замначальника департамента полиции города Нурлан Алмасбеков рассказал подробности. Как оказалось, этот автомобиль намеревались использовать в кинопроизводстве.

"Разбирательство установило, что "постаралась" администрация одной из кинокартин, по сценарию которой предусмотрен эпизод с патрульной полицией. Она решила создать точную копию служебного автотранспорта полиции, даже не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность.

Представьте, если каждый кинопроизводственник в случае необходимости будет допускать бутафорный реквизит, в данном случае полицейское авто, – будет хаос. Тогда дадут возможность лжеполицейским для их преступного промысла", – отметил он.

По словам Алмасбекова, данный автомобиль водворили на штрафстоянку.

Кроме того, к создателям такого реквизита применили соответствующие меры согласно законодательству.

В ДП предупредили о недопустимости аналогичных фактов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986801-butaforskuyu-politseyskuyu-mashinu-obnaruzhili-v-almaty-video/