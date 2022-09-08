Астанчанам продавали фейковые ссылки на чат с контактами арендодателей

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Столичным полицейским поступило заявление от жительницы города о том, что мошенник выманил у нее деньги под предлогом сдачи квартиры в аренду. Позже стражи порядка выявили более десяти подобных случаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Отмечается, что в августе в Управление полиции района Байконыр обратилась жительница столицы, которая сообщила, что под предлогом сдачи квартиры в аренду через популярное мобильное приложение мошенник выманил у нее 7 тысяч тенге, которые она перевела на карту.

Стражи порядка установили подозреваемого – 18-летнего астанчанина. Он, как считает следствие, в течение трех месяцев мог размещать фейковые объявления о сдаче квартир в аренду на портале недвижимости. В объявлениях стоимость квартир была ниже рыночной.

"Желающим арендовать квартиру он предлагал за небольшую предоплату купить адрес ссылки в Telegram-канале с адресами и номерами телефонов арендодателей. В последующем выяснялось, что ссылка неактуальна, а деньги за услугу невозможно вернуть", – сообщили представители ДП.

Предоплату в размере от 5 до 10 тысяч тенге клиенты переводили с помощью мобильного приложения.

В ходе досудебного расследования зафиксировано 14 эпизодов мошенничества, к которым мог быть причастен подозреваемый. Дело расследуется по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

В настоящее время устанавливаются остальные потерпевшие.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан, что санкция статьи уголовного кодекса за данное преступление предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы, с конфискацией имущества", – подчеркнули стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986781-astanchanam-prodavali-feykovye-ssylki-na-chat-s-kontaktami-arendodateley/