Гашиш продавали посетителям кафе в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

Полицейские Нур-Султана провели спецоперацию и задержали администратора столичного кафе. Его подозревают в сбыте наркотиков, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что задержанные 44-летний мужчина уже имеет судимость за наркопреступления.

По версии полиции, в этот раз астанчанин, прикрываясь продажей пива, приторговывал в заведении и запрещенными веществами - при обыске полицейские нашли в кафе коробку с гашишем. Всего было обнаружено 30 полиэтиленовых свертков с гашишем, приготовленных к реализации.

"Общий вес изъятых наркотиков составил более 1,6 кг гашиша, который не дошел до потенциальных наркопотребителей. Задержанный дал признательные показания.

Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере", – рассказал исполняющий обязанности начальника УПН Еркеш Калыков.

Фото: polisia.kz

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

"Устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986763-gashish-prodavali-posetitelyam-kafe-v-nur-sultane/