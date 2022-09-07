Воры взломали платежный терминал в Алматы и забрали почти два миллиона тенге (видео)

Взломщики похитили деньги из платежного терминала в Алматы Кадр из видео: polisia.kz

В одной из аптек города Алматы злоумышленники взломали платежный терминал и похитили крупную сумму денег. Полиция задержала троих подозреваемых, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, платежное устройство, которое взломали злоумышленники, располагалось в одной из аптек по проспекту Райымбека. Путем незаконного проникновения и взлома терминала воры похитили оттуда денежные средства на сумму 1 млн 725 тыс. тенге.

Через некоторое время полицейские задержали троих подозреваемых 1975, 1986 и 1982 годов рождения.

"Подозреваемые признались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК "Кража".

Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений", – отметил заместитель начальника Управления полиции Жетысуского района Асхат Давлетьяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986680-vory-vzlomali-platezhnyy-terminal-v-almaty-i-zabrali-pochti-dva-milliona-tenge-video/