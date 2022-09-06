Двоих мужчин задержали во время скоса конопли на юге Казахстана

Кадр из видео: Polisia.kz

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области совместно с МПС Байзакского РОП задержаны двое мужчин, которые косили кусты конопли, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как уточнили стражи порядка, в ходе проведения ОПМ “Карасора-2022” в предпесковой зоне Байзакского района недалеко от пастбища в момент заготовки дикорастущей конопли задержаны двое местных жителей в возрасте 33 и 35 лет.

Подчеркивается, что на месте задержания в ходе осмотра близлежащей территории сотрудниками полиции была обнаружена скошенная и разложенная для просушки конопля общим весом более 10 кг.

Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время они помещены в изолятор временного содержания в Таразе.

По данному факту начато расследование по уголовной статье "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986451-dvoih-muzhchin-zaderzhali-vo-vremya-skosa-konopli-na-yuge-kazahstana/