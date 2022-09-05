Стройматериалы на 8 млн тенге украли у астанчанина в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

В полицию обратился житель столицы, который сообщил, что со стройки его дома в селе Караоткель Акмолинской области были украдены стройматериалы на крупную сумму, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что 1 сентября в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление от 52-летнего жителя столицы. По словам потерпевшего, неизвестный разобрал его строящийся дом в селе Караоткель и украл строительные материалы: блоки фундамента, кирпичные блоки, три канализационных кольца и крышку люка. Сумма причиненного ущерба составила 8 млн тенге.

Позже стражи порядка установили личность подозреваемого.

"32-летний ранее не судимый житель села Караоткель разобрал строящийся дом и вывез строительные материалы. Для транспортировки украденного злоумышленник нанял специальную технику", – заявили полицейские.

Сейчас ведется досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража". Вещественные доказательства были изъяты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986267-stroymaterialy-na-8-mln-tenge-ukrali-u-astanchanina-v-akmolinskoy-oblasti/