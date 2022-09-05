Расставание возлюбленных закончилось неприятным инцидентом на юге Казахстана (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

Разрыв отношений закончился неприятным инцидентом в Туркестанской области. Мужчину подозревают в том, что он в кафе ударил бывшую возлюбленную и открыто похитил у нее телефон, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что была ограблена - знакомый отобрал у нее сотовый телефон. Ущерб составил около 120 тысяч тенге.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 191 УК РК "Грабеж". На место происшествия выехали правоохранители и провели все необходимые мероприятия. В том числе изучили камеры видеонаблюдения и прочесали близлежащие территории.

В результате был задержан ранее судимый подозреваемый. Им оказался безработный местный житель.

Полицейские установили, что заявительница отправилась в кафе, чтобы перекусить. В этот момент ее заметил бывший возлюбленный и зашел в заведение, где ударил женщину и отобрал у нее сотовый телефон, а после скрылся.

Выяснилось, что после разрыва отношений с потерпевшей мужчина разозлился и пошел на ограбление. Телефон у него изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986214-rasstavanie-vozlyublennyh-zakonchilos-nepriyatnym-intsidentom-na-yuge-kazahstana-video/