Бармена алматинского ночного клуба подозревают в продаже синтетических наркотиков

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Девушку, которая работала барменом, в одном из ночных клубов Алматы, подозревают в продаже синтетических наркотиков, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Бармен одного из увеселительных заведений Алматы попала в поле зрения сотрудников управления по противодействию наркопреступности в ходе отработки канала поставки мефедрона.

Как заявили в полиции, было установлено, что она организовала сбыт мефедрона на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба.

За девушкой-барменом наблюдали в течение трех дней, как отметили в полиции, им удалось добыть доказательную базу. В результате девушку задержали.

В ходе обыска бара, где задержанная трудилась около трех лет, и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже.

Также полицейские сообщили, что в ходе следственных работ по месту жительства подозреваемой выяснились новые подробности.

"Соседка задержанной рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана. Получив известие, девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге сотрудников полиции, она указала место, где спрятала мефедрон и приспособления, необходимые для его расфасовки", - сообщили в полиции.

Пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома.

Также стражи порядка добавили, что кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, в нем были обнаружены электронные весы, упаковочный материал.

Также в квартире, которую снимали задержанная с подругой, при обыске было изъято еще 3 пакета с наркотическим веществом.

Всего изъято около 23 грамм мефедрона. Это составляет 77 разовых доз, которые задержанная планировала реализовать в ближайшие дни, считают в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986200-barmena-almatinskogo-nochnogo-kluba-podozrevayut-v-prodazhe-sinteticheskih-narkotikov/