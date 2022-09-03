Девушку забили до смерти грифом от штанги и выбросили тело в подъезд в Нур-Султане

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Житель дома по улице Ауэзова в Нур-Султане сообщил в полицию, что на лестничной площадке лежит девушка в крови. На место происшествия выехали правоохранители, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Информация подтвердилась. Стражи порядка обнаружили на лестничной площадке тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативных мероприятий в течение суток на территории Акмолинской области был задержан 37-летний подозреваемый.

Установлено, что накануне мужчина во дворе познакомился с девушкой и пригласил ее в квартиру провести досуг.

Во время застолья между ними произошел конфликт, тогда он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить им множественные удары по телу гостьи.

Увидев, что молодая женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986048-devushku-zabili-do-smerti-grifom-ot-shtangi-i-vybrosili-telo-v-podezd-v-nur-sultane/