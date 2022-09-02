Водитель в Акмолинской области был в сильнейшем опьянении и не смог выйти из машины

Кадр из видео: polisia.kz

Водителя в сильнейшем алкогольном опьянении задержали в Акмолинской области. Мужчина даже не смог самостоятельно выйти из машины и показать документы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Вечером 1 сентября в полицию поступило телефонное сообщение от неравнодушного жителя Акколя о том, что водитель "ВАЗ-21099" управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и представляет угрозу для окружающих.

Стражи порядка незамедлительно выехали по указанному адресу. Машину, за рулем которой находился 45-летний местный житель, остановили.

"Однако водитель находился в таком состоянии опьянения, что не мог самостоятельно выйти из машины и представить документы. На медицинском освидетельствовании алкотестер показал 3,07 промилле алкоголя, что относится к сильной степени опьянения", - пояснили правоохранители.

На нарушителя составили протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК (Управление ТС в состоянии опьянения). Теперь акмолинцу грозит лишение прав сроком на 7 лет и административный арест на 15 суток. Автомашина водворена на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985952-voditel-v-akmolinskoy-oblasti-byl-v-silneyshem-opyanenii-i-ne-smog-vyyti-iz-mashiny/