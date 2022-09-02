14 человек осудили за кражу кабеля на 50 млн тенге в Алматы

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Полицейские Алматы раскрыли дело о краже кабеля на несколько десятков миллионов тенге. Были осуждены сотрудники одного из предприятий коммуникации, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Представители одного из алматинских предприятий коммуникации сообщили, что в течение трех лет в городе происходили кражи кабельной продукции. Общий материальный ущерб превысил 50 миллионов тенге.

В УП Турксибского района было подано официальное заявление.

Позже следствие установило причастность к кражам 14 сотрудников предприятия.

Отмечается, что они знали расположение кабелей, схем и охранной сигнализации. По данным полиции, с декабря 2021 года по конец января 2022 года указанные сотрудники организовали хищение имущества, за что и были осуждены.

Представитель компании направил благодарственное письмо стражам порядка.

"Считаю своим гражданским долгом поставить в известность руководство полиции Алматы о профессиональных и человеческих качествах сотрудников полиции УП Турксибского района, а именно следователя майора полиции Ануара Шарипова, оперуполномоченного капитана полиции Жасулана Асылханова и заместителя начальника УП Турксибского района по следствию подполковника полиции Айдарбека Керимбекова.

Благодаря их профессионализму расследование уголовного дела, возбужденного по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", завершилось.

Виновные понесли заслуженное наказание. Искренне желаем, чтобы среди ваших подчиненных было как можно больше таких сотрудников", – говорится в письме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985891-14-chelovek-osudili-za-krazhu-kabelya-na-50-mln-tenge-v-almaty/