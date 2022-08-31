Телефоны детей, играющих на футбольной площадке, воровали в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в нескольких кражах мобильных телефонов. По версии полиции, задержанная могла совершать кражи, пока ее супруг с маленьким ребенком отвлекали внимание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В департаменте полиции сообщили, что 28-летнюю астанчанку, подозреваемую в кражах, задержали полицейские района Сарыарка.

"Установлено, что на "дело" пара ходила с 2-месячным ребенком. Пока супруг с коляской прогуливался неподалеку, отвлекая внимание окружающих, женщина совершала кражи, где подростки играли в футбол на площадке", – рассказали полицейские.

Как считает следствие, в одном из случаев женщина похитила сотовый телефон у 10-летнего мальчика. Предположительно, это произошло вечером во дворе дома по улице Айманова, пока ребенок, положивший сотовый телефон поверх своих вещей, играл в футбол.

"Аналогичным образом подозреваемая совершила три кражи сотовых телефонов у несовершеннолетних. Похищенные гаджеты женщина сбывала скупщикам", – добавили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что задержанная уже дала признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается возможная причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям, совершенным ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985509-telefony-detey-igrayuschih-na-futbolnoy-ploschadke-vorovali-v-nur-sultane/