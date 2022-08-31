Штрафы на 1,8 млн тенге "насобирал" водитель минивэна с иностранными номерами в Алматы

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Полицейские Ауэзовского района Алматы задержали на дорогах города минивэн, водитель которого задолжал штрафы на 1,8 млн тенге, сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в мегаполисе работает автоматизированная система "Қорғау – Опасный водитель". Она позволяет полицейским выявлять из общего потока автомобили с подложными номерами, машины с иностранным учетом без страхового полиса, а также водителей, лишенных прав.

"Так накануне была задержана автомашина Toyota Ipsum с учетом в Кыргызстане, за которой числятся действующие штрафы на общую сумму 1,8 млн тенге. Минивэном управлял 55-летний местный житель. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", - рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

Глава управления МПС подчеркнул, что в городе продолжается работа по выявлению водителей, использующих подложные номерные знаки, устанавливающие на свои авто устройства подачи спецсигналов, а также лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985502-shtrafy-na-18-mln-tenge-nasobiral-voditel-minivena-s-inostrannymi-nomerami-v-almaty/