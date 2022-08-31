Дочь заподозрили в краже 600 тыс. тенге у отца в Жамбылской области

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В полицию Жамбылской области обратился один из местных жителей, заявляя, что с его банковского приложения на телефоне незаконно перевели крупную сумму денег. По словам потерпевшего, к телефону имела доступ его дочь, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что с заявлением в полицию обратился 60-летний мужчина.

"Он сообщил, что в течение недели его дочь, имея доступ к его телефону, с помощью мобильного банковского приложения перевела себе более 600 тыс. тенге", – рассказали представители МВД.

Позже при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Шуского района задержали 34-летнюю местную жительницу.

Как подчеркивают полицейские, подозреваемая дала признательные показания.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 1 УК РК "Кража".

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 месячных расчетных показателей (более 3 млн тенге – прим. ред.) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985499-doch-zapodozrili-v-krazhe-600-tys-tenge-u-ottsa-v-zhambylskoy-oblasti/