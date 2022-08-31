Казахстанца задержали по подозрению в организации наркоканала в Кыргызстане

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Гражданина Казахстана с крупной партией наркотиков задержали в Таласе. Также в ходе спецоперации были задержаны два гражданина Кыргызстана.

На территории Чуйской области были задержаны два кыргызстанца, у них были изъяты наркотические средства — гашиш афганского происхождения общим весом 10 килограммов, передает 24.kg со ссылкой на пресс-службу ГКНБ КР.

Уточняется, что в ходе оперативной работы спецслужбы установили, что гражданин Казахстана должен был получить эти наркотики на приграничной территории в Таласской области. Далее наркотики должны были реализовывать на территории РК.

"При пересечении госграницы на КПП "Чон-Капка — автодорожный" был задержан К.Е.Б. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейших следственно-оперативных мероприятий", - сообщили корреспондентам издания в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других организаторов наркоканала из числа граждан Кыргызстана и Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985437-kazahstantsa-zaderzhali-za-uchastie-v-organizatsii-narkokanala-v-kyrgyzstane/