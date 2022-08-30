Массовая драка попала на видео в Абайской области. Полиция задержала участников

Фото: polisia.kz

Полицейские установили и задержали участников массовой драки в городе Шар Абайской области. По данному факту было заведено уголовное дело, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Потасовка, произошедшая в городе Шар Жарминского района Абайской области, попала на видео. 28 августа видеозапись стала распространяться в соцсетях.

На кадрах можно заметить, как несколько человек бьют лежащих на земле парней.

"По указанному факту незамедлительно начата проверка, в ходе которой лица, причастные к данному инциденту, были установлены и задержаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство", устанавливаются все обстоятельства конфликта", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что сейчас в городе Шар оперативная обстановка стабильная.

"Данный факт находится на контроле Департамента полиции области Абай", – подчеркнули полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985381-massovaya-draka-popala-na-video-v-abayskoy-oblasti-politsiya-zaderzhala-uchastnikov/