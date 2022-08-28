Кызылординец стрелял из автомата на свадьбе. Заведено уголовное дело

Кадр из видео: Polisia.kz

Начато расследование в отношении кызылординца, который стрелял в воздух из огнестрельного оружия во время свадьбы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 27 августа в социальной сети начали распространяться видео, где молодой парень стреляет в небо из оружия.

Выяснилось, что это произошло на окраине Кызылорды в ходе свадебного мероприятия. Отмечается, в ходе инцидента никто не пострадал.

В отношении 21-летнего жителя Кызылорды по данному факту было зарегистрировано уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Хулиганство".

Стражи порядка начали досудебное расследование.

Помимо этого, в отношении четырех водителей автомашин, допустивших нарушения ПДД, заполнены пять административных протоколов по ряду статей КоАП.

Машины водворили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985276-kyzylordinets-strelyal-iz-avtomata-na-svadbe-zavedeno-ugolovnoe-delo/