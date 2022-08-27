"Набросился с кулаками": семейный скандал закончился вызовом полиции в Павлодаре

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Жительница Павлодара обратилась за помощью к полицейским и сообщила, что муж кидается на нее с кулаками. На место происшествия выехал участковый инспектор. Подробности инцидента на своей официальной странице в Instagram озвучил ДП региона.

Выехавший по указанному адресу страж порядка установил, что мужчина на момент скандала был пьян. Именно это и стало причиной раздора между супругами.

"Слово за слово, разгорелась ссора, в ходе которой мужчина набросился на супругу с кулаками и ударил несколько раз", - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.

Участковый инспектор зарегистрировал заявление потерпевшей. В отношении 37-летнего дебошира был составлен административный протокол по статье 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

В ДП региона отметили, что данная семья никогда не привлекала внимание полиции. Однако правоохранители считают, что произошедший инцидент был далеко не первым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985172-nabrosilsya-s-kulakami-semeynyy-skandal-zakonchilsya-vyzovom-politsii-v-pavlodare/