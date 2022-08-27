Мужчина на ж/д вокзале в Мангистау сообщил о бомбе в его сумке

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В комнату полиции ж/д вокзала станции Мангистау пришел неизвестный и сообщил, что у него в сумке имеется взрывное устройство. Из здания оперативно эвакуировали людей, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, утром 26 августа в дежурную часть ЛОП на станции Мангистау поступило сообщение о том, что в комнату полиции ж/д вокзала пришел мужчина. Он заявил, что у него в сумке бомба.

49-летнего жителя Атырауской области задержали.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

На место выехало руководство линейного отдела полиции и дежурные прокуроры. Вокзал оцепили. Из здания эвакуировали 37 человек. Также сотрудники блокировали автодороги.

В ходе осмотра территории и сумки никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985099-muzhchina-na-zhd-vokzale-v-mangistau-soobschil-o-bombe-v-ego-sumke/