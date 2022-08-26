Менеджера банка заподозрили в растрате денег клиентки в Кокшетау (видео)

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В Кокшетау менеджера банка заподозрили в растрате денег клиентки. По версии правоохранителей, сотрудник банка на деньги клиентки купил себе новые кроссовки, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

19-летняя девушка обратилась в полицию, заявив, что с ее банковской карты пропали деньги, при этом, как заверила стражей порядка потерпевшая, никаких банковских операций она не проводила.

Вскоре полицейским удалось установить, что к хищению личных сбережений может быть причастен менеджер одного из местных банков, к которому за день до исчезновения денег, обращалась заявительница.

"Как оказалось, днем ранее девушка пришла в банк для получения услуги по перевыпуску банковской карты, которую она утеряла. Предприимчивый менеджер, осуществив ряд специальных операций и незаконно использовав информационную систему банка, привязал карту клиентки к своему мобильному приложению, а после как ни в чем не бывало отдал ей новую карту.

В тот же день, выйдя с работы, 26-летний мужчина, направился в один из местных магазинов, где приобрел себе спортивные кроссовки за 49 тысяч тенге, расплатившись за них денежными средствами потерпевшей", - говорится в сообщении полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985055-menedzhera-banka-zapodozrili-v-rastrate-deneg-klientki-v-kokshetau-video/