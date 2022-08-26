Мефедрон в особо крупном размере изъяли у 19-летнего студента в Кокшетау

Свертки с наркотиками. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Акмолинской области задержали молодого парня, который является предполагаемым закладчиком наркотиков. У него обнаружили телефон с доказательствами и пакетики с мефедроном, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Оперативники задержали с поличным 19-летнего студента одного из колледжей в Кокшетау. По версии следствия, на протяжении двух месяцев летних каникул молодой человек мог работать закладчиком наркотиков.

"Юноша делал закладки мефедрона в разных частях города, а места закладок через фотоотчеты отправлял кураторам", – отметили стражи порядка.

Сообщается, что полицейские изъяли у него сотовый телефон и 64 пакетика zip-lock с содержимым аналогом мефедрона. Вес вещества, согласно экспертизе, составил 22,64 грамма, что считается особо крупным размером.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.

"На период следствия фигурант задержан и водворен в ИВС", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985049-mefedron-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-u-19-letnego-studenta-v-kokshetau/