Видео с "бойней для собак" в Каскелене прокомментировали в полиции

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Волонтеры заявили, что в Каскелене неизвестные открыли бойню для собак. Соответствующее видео , на кадрах видны крюки и веревки для животных, передает корреспондент NUR.KZ.

Волонтеры, обнаружившие бойню, утверждают, что находящаяся там собака - из отлова.

"Вот она - собачка с отлова. Это бойня, это точно бойня, тут веревки висят, что тут непонятного? Тут они их режут", - говорит автор видео.

На видео отреагировали в Департаменте полиции Алматинской области. Комментарий ведомства появился в официальном Telegram-кнале пресс-службы МВД РК.

Как сообщили в полиции, факт зарегистрирован в Управлении полиции Карасайского района по статье 316 части 1 УК РК "Жестокое обращение с животными".

"Началась проверка. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - заявили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984991-video-s-boyney-dlya-sobak-v-kaskelene-prokommentirovali-v-politsii/