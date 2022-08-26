Иностранец при задержании открыл стрельбу по казахстанским пограничникам

Подозреваемый. Фото: ПС КНБ РК

В Алматинской области задержали иностранца за нарушение государственной границы. Мужчина при этом оказал сопротивление и выстрелил из охотничьего ружья. Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК.

Как рассказали в ведомстве, вечером 24 августа в одном из горных ущелий Иле-Алатауского хребта Кегенского района Алматинской области пограничниками за нарушение государственной границы был задержан иностранный гражданин.

"Нарушитель, услышав оклик пограничного наряда, на требование остановиться и предъявить документы выстрелил в направлении военнослужащих из имевшегося при нем охотничьего ружья, оказал сопротивление и безрезультатно пытался скрыться", - сообщили в ПС КНБ РК.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что жизни и здоровью пограничников вред не нанесен, они продолжили несение службы по охране горного участка границы.

С учетом проявленных в ходе задержания смелости и решительности рассматривается вопрос поощрения военнослужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984977-inostranets-pri-zaderzhanii-otkryl-strelbu-po-kazahstanskim-pogranichnikam/