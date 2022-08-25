Казахстанским певцам напомнили об ответственности за пропаганду наркотиков

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Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о наказании артистов, пропагандирующих в своих песнях наркотики, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняли журналисты. Они сообщили, что рэперы и различные группы в своих песнях часто описывают то, как и что они употребляют.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, планирует ли МВД вносить изменения в законы, чтобы можно было привлекать таких артистов к ответственности.

Бахытжан Амирханов напомнил, что в прошлом году в Алматы были задержаны участники группы Mad Men.

"Все члены группы на сегодня привлекаются к ответственности, так как 1,3 килограмма мефедрона с поличным было, они занимались распространением. Сейчас вы то, что предлагаете, Shiza и другие группы, где в песнях упоминают о марихуане и других наркотиках, – это считается пропагандой.

Раньше, года 2-3 назад, если за это была адмответственность, то на сегодня есть статья 299-1 УК РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров – прим. ред.) – по этой статье от 3 до 6 лет предусмотрена ответственность.

На сегодня 79 уголовных дел заведено по данной статье за пропаганду. В их числе те, кто рисует наркограффити на стенах", – добавил спикер.

Он призвал артистов не пропагандировать наркотики.

"Сейчас в Алматы проходит экспертиза текстов одной группы по статье 299-1 УК РК – проводится следствие, мы таким текстам, словам сразу же уделяем внимание", – отметил спикер.

Еще в 2020 году была ужесточена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков с использованием информационных коммуникационных систем.

Соответствующий квалифицирующий признак предусмотрен в таких составах преступлений, как сбыт, склонение к потреблению наркотиков, оборот веществ и инструментов для их изготовления.

Тогда же была введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков (статья 299-1 УК РК), под действие которой подпадают распространители "граффити" с электронными адресами наркосайтов и иные действия, связанные с размещением соответствующей информации.

Кроме того, в сентябре прошлого года снижены "криминальные" размеры наиболее опасных веществ (мефедрона, пировалерона и их аналогов – с 3 граммов до 1 грамма, синтетических каннабиноидов – с 50 граммов до 1 грамма и т.д.) и, соответственно, усилена уголовная ответственность за их незаконное хранение без цели сбыта.

Теперь уголовная ответственность наступает за хранение без цели сбыта от 1 грамма таких веществ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984820-kazahstanskim-pevtsam-napomnili-ob-otvetstvennosti-za-propagandu-narkotikov/