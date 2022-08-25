Акмолинка лишилась авто за 5 млн тенге после конфликта с участием ее сына

Сгоревший автомобиль. Фото: polisia.kz

В Акмолинской области сгорел автомобиль, который восстановлению теперь не подлежит. По подозрению в поджоге задержан 20-летний парень, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

24 августа в отдел полиции Аккольского района обратилась местная жительница с заявлением о поджоге машины Nissan Note, припаркованной рядом с домом по улице Толе би.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что возгорание легкового автомобиля произошло около 2 часов ночи.

В результате транспортное средство было повреждено полностью. Сумма ущерба составила 5 млн тенге.

Полицейские установили подозреваемого в поджоге. Им оказался 20-летний житель Акколя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Стражи порядка выяснили, что мотивом преступления мог стать конфликт, произошедший накануне между подозреваемым и сыном заявительницы.

Молодой человек дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984811-akmolinka-lishilas-avto-za-5-mln-tenge-posle-konflikta-s-uchastiem-ee-syna/