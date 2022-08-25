23-летнего астанчанина задержали за кражу четырех бутылок виски

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23-летнего астанчанина задержали полицейские Нур-Султана - молодого человека подозревают в краже четырех бутылок элитного виски, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

По информации полиции, мужчина, находясь в баре торгово-развлекательного центра, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и похитил четыре бутылки элитного виски. Общая стоимость похищенного алкоголя - более 80 тыс. тенге.

23-летнего подозреваемого уже задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража".

Сейчас полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Стражи порядка обратились также к астанчанам, призвали их быть бдительными и не оставлять рабочее место без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984758-23-letnego-astanchanina-zaderzhali-za-krazhu-chetyreh-butylok-viski/