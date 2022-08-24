Находчивые мошенники "довезли" алматинку до банка, но тот оказался закрыт

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Алматы отправила почти полтора миллиона тенге мошенникам, которые представились ей полицейскими и попросили женщину оказать помощь в поимке преступников. Об этом, а также о новой схеме "развода" граждан корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Алматы.

Так, в работе алматинских стражей порядка оказалось дело по заявлению гражданки Н., которая рассказала, что пару дней назад ей позвонил молодой человек и представился дознавателем. Он заявил, что со счета женщины кто-то якобы пытается снять несколько миллионов тенге и перевести их за границу.

Жительница Алматы поверила звонившему и, испугавшись, что деньги действительно будут сняты, стала следовать инструкциям молодого человека. Тот перенаправил ее на другого парня, который сказал, что женщине нужно пойти в отделение банка, снять все деньги со счета, а потом – перевести по указанным им реквизитам.

Сообщать об "операции" кому бы то ни было Н. запретили, аргументировав это тем, что она должна "выполнить гражданский долг по поимке преступников".

Сняв деньги, Н. вернулась домой, чтобы зарядить телефон. В это же время ей звонила девушка, которая тоже представилась следователем и продолжила инструктировать жертву. Лжесотрудники органов все время были на связи с Н. и даже заказали ей такси до отделения банка, чтобы женщина смогла снять все свои средства.

Однако тут злоумышленников постигла неудача: рабочий день закончился и отделение банка закрылось. Тогда они решили довольствоваться тем, что есть, и попросили Н. через банкомат отправить имеющуюся сумму – порядка полутора миллионов тенге. Оставшиеся деньги они требовали отправить на следующий день.

Почувствовав неладное, женщина рассказала о странном деле своему сыну и обратилась уже к настоящим полицейским, которые завели уголовное дело, а проведенную транзакцию удалось заблокировать.

В полиции Алматы рассказывают, что карта, на которую перечислялись деньги, зарегистрирована на гражданина Казахстана, а затем средства были переправлены на другую, также казахстанскую, карту, однако впоследствии были заблокированы банком.

Сейчас устанавливается владелец второй карты. Начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 УК РК.

Как выстроены подобные схемы

Стоит отметить, что мошенники, звоня жертве, использовали программу по подмене номеров, каждый раз используя новый номер.

Как рассказали в Департаменте полиции Алматы, раскрытие и расследование интернет-мошенничеств представляет определенную сложность, так как носит трансграничный характер: потерпевший находится в одном регионе, преступник – в другом.

Используются разные банковские счета, пластиковые карты, абонентские номера, оформленные на третьих лиц, обналичивание денежных средств проходит через подставных лиц.

Нередко казахстанцам звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками полиции либо сотрудниками службы безопасности какого-либо банка и сообщают о попытке оформления на имя потерпевших кредита на определенную сумму.

"Также интересуются о наличии денег на счетах. Если потерпевшие сомневаются в правдивости данного разговора, лжесотрудники банка говорят, что с ними сейчас свяжутся сотрудники правоохранительных органов.

Далее вступает в разговор лжесотрудник полиции, называя себя руководителем Департамента полиции либо прокуратуры, сообщая фамилии действующих руководителей, чьи данные и должности находятся в свободном доступе в интернете, и настойчиво требуют выполнить гражданский долг в поимке мошенника", – рассказали в полиции.

Для этого якобы необходимо снять все имеющиеся на счетах денежные средства и отправить их на якобы безопасный счет банка. Злоумышленники предоставляют реквизиты счета, который на самом деле является обычной банковской картой, оформленной на гражданина Казахстана.

Такие карты предоставляют, как правило, люди, имеющие трудное материальное положение, в желании заработать. Также их картами могут завладеть мошенническим путем, например, когда человек ищет работу, с ним на связь выходит лжеработодатель и просит скинуть все анкетные данные и оформить карту для получения зарплаты, после чего карту нужно оставить в условленном месте.

Боясь, что преступники действительно снимут деньги со счета, потерпевшие собственноручно отправляют деньги уже настоящим мошенникам.

Чувствуя, что с человека можно получить дополнительную выгоду, злоумышленники могут даже попросить оформить на себя кредит и даже продать имущество, а вырученные средства, опять же, – перечислить на "безопасный счет".

"Для этого мошенники сами находят по объявлению риэлторские конторы и делают заявку на продажу имущества потерпевших, при этом оставляют все контакты потерпевших. Потерпевшие предполагают, что таким образом они сохранят свои деньги и имущество, а также выполнят свой гражданский долг, продают свои квартиры, автотранспорт по цене ниже рыночной и отправляют все деньги неизвестно куда.

На всю эту процедуру может уйти от 2 до 14 дней. Потерпевшие никому из близких не рассказывают о происходящем, думая, что окажут содействие в раскрытии преступления и при этом сохранят свое имущество. Далее мошенники, поняв, что с человека нечего больше взять, сообщают, чтобы он проследовал в полицию и... получил свои деньги обратно", – говорят в Департаменте полиции Алматы.

В органах внутренних дел, разумеется, выясняется, что человек был обманут. В полиции говорят, что мошенники могут звонить до 80 раз в день с разных номеров, оказывают всяческое внимание и даже готовы вызвать такси, "скорую", заказать еду. Но стоит оказать сопротивление требованиям звонящих, как те начинают угрожать приездом "оперативной группы", которая изымет имущество, оштрафует и даже арестует жертву.

При этом вычислить мошенников за пределами страны сложно, так как ими используется различное программное обеспечение, чтобы скрыть свое местонахождение.

Как не стать жертвой обмана

Избежать обмана и потери денег можно следуя несложным правилам безопасности.

Так, нельзя передавать данные своей банковской карты и личности. Если вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов либо сотрудниками службы безопасности банка, положите трубку.

Помните, что сотрудники полиции по телефону никогда не обращаются с просьбой оказать содействие в поимке преступника. Если есть необходимость в оказании содействия граждан, их вызывают в орган полиции либо приедут сами для проведения беседы. Также сотрудники банка никогда не спрашивают данные вашей карты и не требуют передачи кодов доступа, приходящих на мобильный телефон.

Также они не просят снять и далее перенаправить деньги на безопасный счет. Даже если вам звонят с call-центра банка, не стоит доверять звонящим: мошенники научились подделывать даже официальный номер финансовой организации.

В таких случаях необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер банка либо по номеру 102.

К слову, казахстанцы активно используют лайфхак в общении с подозрительными личностями – разговаривают с ними на государственном языке. Так как звонящие часто находятся за пределами страны, понять даже простые слова, использующиеся в быту, они не могут и зачастую сами завершают разговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984555-nahodchivye-moshenniki-dovezli-almatinku-do-banka-no-tot-okazalsya-zakryt/