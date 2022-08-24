Брали взятки с инвалидов: чиновница и врач осуждены в Уральске

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В ЗКО вынесли приговор руководителю медико-социальной экспертизы департамента соцзащиты и врачу-неврологу городской поликлиники. Их признали виновными в коррупционном преступлении.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", руководитель медико-социальной экспертизы департамента соцзащиты получала незаконное вознаграждение за присвоение и продление инвалидности. Помогала ей в этом врач городской поликлиники.

Медик призналась, что трое ее пациентов заплатили по 100 тысяч тенге за присвоение инвалидности без срока переосвидетельствования.

Всего следствие доказало 12 эпизодов получения взяток на общую сумму 1 млн тенге.

Суд учел раскаяние подсудимых, отсутствие у них судимостей в прошлом и приговорил к штрафам. Руководитель медсоцэкспертизы должна заплатить 60 млн тенге, врач - 6 млн тенге.

Кроме того, осужденных лишили права трудиться на госслужбе и в квазигоссекторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984515-brali-vzyatki-s-invalidov-chinovnitsa-i-vrach-osuzhdeny-v-uralske/