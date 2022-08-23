Мужчина избил незнакомку кирпичом и убежал в Павлодаре (видео)

Мужчина, напавший на павлодарку. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодаре неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, а затем скрылся – сейчас его поисками занимается полиция. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полиции о происшествии узнали от самой девушки. Причем к правоохранителям она обратилась лишь через два дня после нападения.

"Установлено, что 21 августа около 01:10 неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов по голове кирпичом.

В больницу пострадавшая обратилась днем 21 августа, поставлен диагноз "сотрясение головного мозга", от госпитализации отказалась. Однако с заявлением в полицию девушка обратилась только 23 августа", – сообщили в МВД.

В полиции приступили к расследованию факта хулиганства. В рамках дела была назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность напавшего устанавливается.

Павлодарцев, знакомых с данным мужчиной, попросили обратиться по "102".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984496-v-pavlodare-muzhchina-izbil-neznakomku-kirpichom-i-ubezhal-video/