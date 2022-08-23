Парня и девушку заподозрили в кражах мопедов в Алматы

Похищенный мопед. Фото: polisia.kz

Стражи порядка Алматы задержали парня и девушку, подозреваемых в нескольких эпизодах краж мопедов, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемую 27-ми лет и ее 26-летнего спутника задержали и взяли под стражу. Паре вменяют два эпизода хищения.

"На данный момент установлена причастность задержанных к двум фактам хищения чужого имущества. Во время совершения этих преступлений злоумышленники попали в объектив видеокамер", – заявил глава отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

По его словам, план преступного промысла пара разработала и реализовала совместно.

"На улицах города они высматривали оставленные без присмотра мопеды и угоняли их. Далее распоряжались имуществом по своему усмотрению", – сообщил Касымбаев.

Выяснилось, что задержанный является уроженцем Алматинской области, а девушка – Туркестанской. Подчеркивается, что у подозреваемая уже были проблемы с законом: она имеет судимость за кражу.

В настоящее время следователи проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984486-parnya-i-devushku-zapodozrili-v-krazhah-mopedov-v-almaty/