Четверо парней избили курьера в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/astana_sergek

Потасовка между курьером и несколькими парнями произошла на дороге в Нур-Султане. Момент конфликта попал в объектив камеры очевидца - ситуацию прокомментировали в полиции города.

В паблике astana_sergek в Instagram появились видео с кадрами потасовки между курьером, который двигался на мопеде, и несколькими парнями, которые ехали в машине. Авто ролика утверждает, что автомобилист пытался столкнуть водителя мототранспорта.

На опубликованных кадрах видно, что несколько парней, один из которых держит в руках предмет, похожий на биту, агрессивно разговаривают с курьером. На втором ролике видно, как мужчина бьет курьера.

В полиции по данному факту сообщили, что инцидент произошел накануне, 22 августа.

"Около 19:50 в полицию поступило сообщение, что четверо парней, передвигающейся на автомашине марки Subaru, нанесли телесные повреждения курьеру", - говорится в сообщении столичного ДП.

Сотрудниками УП района "Есиль" начато расследование по статье "Хулиганство".

По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984427-chetvero-parney-izbili-kurera-v-nur-sultane-video/