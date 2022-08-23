Директор компании из Павлодара взял 28 млн тенге и пропал на 10 лет

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Мужчина, отбывающий сейчас наказание в колонии, растратил 28 млн тенге павлодарской фирмы. После чего около 10 лет скрывался от казахстанской полиции в России. Нашли его на Дальнем Востоке. Все это время он надеялся, что уголовное дело закроют по истечении срока давности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Мужчина, оказавшийся на скамье подсудимых из-за растраты, сейчас отбывает наказание в АП-162/1.

В 2008 году он руководил одной из павлодарских фирм. Был кризис, в компании начались финансовые трудности. В итоге было принято решение продать участок земли за 80 млн тенге. Покупатель перевел задаток в 28 миллионов. Когда деньги поступили на счет, директор их снял и скрылся.

В 2011 году полиция открыла уголовное дело, позже глава ТОО стал подозреваемым, потом его объявили в международный розыск.

"Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, будучи директором, подделал протокол собрания, решение и подписи участников ТОО на согласие продажи части земельного участка и расположенных на нем производственных помещений.

Тем самым он совершил сделку по подложным документам на продажу имущества предприятия. Далее, продолжая воплощать свой преступный умысел, снял деньги с банковского счета организации и распорядился ими по своему усмотрению", - сообщили в пресс-службе ДУИС по Павлодарской области.

Найти павлодарца удалось лишь в 2020 году на Дальнем Востоке в России. Там на протяжении года он содержался под домашним арестом, а в феврале 2021 его все же смогли вернуть в Казахстан. Пока мужчина доехал до Павлодара, успел побывать в 11 колониях РК и РФ.

Осудили его на 3,5 года колонии. Он будет отбывать наказание до августа 2023 года.

"С осужденным проводятся беседы, на свидания приезжают родственники. Частично он возмещает ущерб. Вину свою осознал, дома его ждет семья", - прокомментировал заместитель начальника АП-162/1 Максат Скаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984402-direktor-kompanii-iz-pavlodara-vzyal-28-mln-tenge-i-propal-na-10-let/