Сотруднику департамента госдоходов грозит 15 лет колонии за взятку в 40 млн тенге в ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Западно-Казахстанской области под следствием по коррупционному делу оказался сотрудник департамента госдоходов – его подозревают в получении взятки в размере 40 млн тенге.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", ссылаясь на материалы следствия, главный специалист отдела аудита получил вознаграждение за сокрытие информации по итогам налоговой проверки.

Теперь чиновнику грозит либо штраф в 70-кратном размере от суммы взятки, то есть 2,8 млрд тенге, либо лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Дело уже направили в суд.

"Составлен обвинительный акт в отношении главного специалиста отдела аудита Управления аудита Департамента государственных доходов по ЗКО по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 24 и 366 УК РК.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области", – проинформировала старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984332-sotrudniku-departamenta-gosdohodov-grozit-15-let-kolonii-za-vzyatku-v-40-mln-tenge-v-zko/