КНБ: Более 1,2 млрд тенге ущерба нанесла Казахстану транснациональная преступная группа

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Комитет национальной безопасности пресек деятельность транснациональной преступной группы. По данным ведомства, в группу могли входить и граждане Казахстана, и иностранцы. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

"Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья", – говорится в сообщении ведомства.

По версии комитета, в период с 2019 по 2021 годы на территории Акмолинской области предполагаемыми членами группы без специального разрешения уполномоченного органа могло быть добыто, переработано и реализовано более 233 тысяч тонн полезных ископаемых.

"В результате незаконных действий членов преступной группы государству причинен особо крупный ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге", – добавили в пресс-службе КНБ.

На данный момент дело направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984324-knb-bolee-12-mlrd-tenge-uscherba-nanesla-kazahstanu-transnatsionalnaya-prestupnaya-gruppa/