Вооруженный мужчина угрожал жительнице Акмолинской области

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Вооруженный мужчина угрожал жительнице Степногорска. Сообщение об этом поступило в полицию 21 августа. Подозреваемый установлен, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В УП Степногорска поступило телефонное сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что 21 августа в 02.30 часов к ее знакомой пришел неизвестный мужчина и угрожал предметом, похожим на оружие.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Степногорска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

У мужчины изъят обрез незарегистрированного мелкокалиберного охотничьего ружья.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.287 УК РК (Незаконные хранение и ношение оружия). Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984292-vooruzhennyy-muzhchina-ugrozhal-zhitelnitse-akmolinskoy-oblasti/