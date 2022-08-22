Посетителя общественной бани обокрали на полмиллиона тенге в Нур-Султане

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В полицию Нур-Султана обратился местный житель, сообщая что его обокрал неизвестный злоумышленник – из шкафчика в бане были украдены два его мобильных телефона. Об этом сообщается на официальной странице столичного ДП в Instagram.

Астанчанин обратился в полицию, заявляя, что в бане "Демалыс" по улице Сатпаева неизвестный похитил два мобильных телефона на общую сумму в 500 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого 18-летнего парня.

Кража произошла в раздевалке, где хранятся вещи посетителей. По версии следствия, подозреваемый мог воспользоваться тем, что рядом никого нет, и похитить два телефона, лежавших в одном из ящиков с личными вещами посетителей.

"Задержанный дал признательные показания, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. По факту кражи проводится досудебное расследование", – сообщили представители ведомства.

В Департаменте полиции Нур-Султана предупредили граждан быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984261-posetitelya-obschestvennoy-bani-obokrali-na-polmilliona-tenge-v-nur-sultane/