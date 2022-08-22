Украденное при беспорядках ружье изъяли у 27-летнего мужчины в Алматы

Задержанный мужчина и изъятое ружье. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали 27-летнего жителя Жамбылской области – его подозревают в мародерстве во время массовых беспорядков в Алматы. У мужчины было обнаружено одно из похищенных в этот период ружей, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сотрудники криминальной полиции задержали на территории Ауэзовского района гражданина К. 1995 года рождения. Мужчина подозревается в совершении кражи из охотничьего магазина во время январских беспорядков.

"Тогда добычей злоумышленника стало гладкоствольное ружье SIBERGUN, 12-го калибра. Вещественное доказательство изъято и приобщено к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 291 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – прим. ред.)", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Также, по информации полиции, в прошлом задержанный уже был судим за совершение грабежа. Сейчас стражи порядка устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984227-ukradennoe-pri-besporyadkah-ruzhe-izyali-u-27-letnego-muzhchiny-v-almaty/