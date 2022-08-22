Спецназ ворвался в дом пенсионера в Павлодаре (видео)

Кадр из оперативного видео: polisia.kz

Спецназ ворвался в дом 67-летнего павлодарца. Правоохранители показали оперативное видео с места событий. У пенсионера изъяли 33 кг марихуаны, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Павлодара по подозрению в сбыте и хранении наркотиков задержан 67-летний пенсионер. Мужчину водворили в ИВС.

Правоохранители опубликовали видео спецоперации. На кадрах показано, как силовики врываются в дом подозреваемого, где обнаруживают запрещенные вещества.

"У задержанного по месту жительства изъяты наркотические средства: марихуана - более 33 кг и гашиш - 3,3 кг", - пояснили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984202-spetsnaz-vorvalsya-v-dom-pensionera-v-pavlodare-video/