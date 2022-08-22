24 кг марихуаны нашли полицейские у 57-летнего алматинца (видео)

Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы обнаружил в доме 57-летнего жителя южной столицы 24 килограмма марихуаны. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что мужчина 1965 года рождения был задержан в Медеуском районе мегаполиса в рамках республиканского мероприятия "Карасора".

"При санкционированном обыске в доме фигуранта было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом около 24 килограммов. На прилегающей к дому территории также обнаружены 6 кустов конопли, которые он выращивал", - проинформировал начальник Управления по противодействию экстремизму Маулен Касымжан.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УКРК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств".

Кроме того, сейчас следствием решается вопрос о возбуждении дополнительного уголовного дела по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделывании растений, содержащих наркотические вещества".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984195-24-kg-marihuany-nashli-politseyskie-u-57-letnego-almatintsa-video/