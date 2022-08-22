Сотни рогов сайги обнаружили в багажнике авто в Улытау. Три человека объявлены в розыск

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Полицейские Карагандинской и Улытауской областей задержали троих человек, которых подозревают в систематическом отстреле краснокнижной сайги. Еще три человека объявлены в розыск, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

По данным полиции, преступная группа на протяжении нескольких лет занималась незаконной охотой на сайгаков на территории Карагандинской и Улытауской областей. Главной целью членов группы была добыча рогов сайги, которые они сбывали в южные регионы, а оттуда - в Китай.

Добытые преступным путeм рога сайги браконьеры, по информации полицейских, оценивали от 80 до 100 тысяч тенге за килограмм.

"В настоящее время проведено шесть обысковых мероприятий. Задержаны три участника в возрасте 34-46 лет, еще трое объявлены розыск. Изъято 150 кг рогов сайги в количестве 732 штук.

Кроме того, сотрудниками полиции у подозреваемых изъяты весы, холодное оружие (нож), незарегистрированное оружие, авто и мототехника", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".

Подозреваемым грозит от 3 до 5 лет колонии с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984167-sotni-rogov-saygi-obnaruzhili-v-bagazhnike-avto-v-ulytau-tri-cheloveka-obyavleny-v-rozysk/