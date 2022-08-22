Казахстанца задержали в Бишкеке. Его подозревают в избиении милиционера

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Гражданина Казахстана задержали в столице Кыргызстана - Бишкеке - 19-летнего казахстанца подозревают в избиении сотрудника правоохранительных органов.

О произошедшем сообщает Sputnik Кыргызстан, ссылаясь на информацию от пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека.

По данным УВД, днем 17 августа в службу "102" поступил вызов, что на проспекте Молодой Гвардии избивают сотрудника милиции.

"Установлено, что в тот день в 14:00 казахстанец К. А. на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Токтогула из хулиганских побуждений, не подчинившись законным требованиям сотрудника милиции, беспричинно нанес ему телесные повреждения.

По результатам доследственной проверки возбуждено дело по части 2 статьи 280 "Хулиганство" УК КР", - цитирует издание сообщение правоохранителей Кыргызстана.

Милиционер обратился в госпиталь, где у него диагностировали закрытый перелом костей носа, ушиб и гематомы пароорбитальной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

"Подозреваемый К. А. 2003 года рождения был водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом он помещен под домашний арест", - сообщили в УВД.

Кроме того, в милиции рассказали, что мать подозреваемого также обратилась с заявлением в органы внутренних дел

"С письменным заявлением обратилась его мать с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот день примерно в 14:00 нанесли телесные повреждения ее сыну", - отмечает милиция.

В отношении сотрудника милиции А. А. и подозреваемого К. А. назначена соответствующая экспертиза.

18 августа 2022 года уголовное дело направили в прокуратуру Ленинского района для изучения в порядке надзора. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984156-kazahstantsa-zaderzhali-v-bishkeke-ego-podozrevayut-v-izbienii-militsionera/