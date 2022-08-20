Схему "заработка" на спящих прихожанах мечети придумали в Алматы

Подозреваемый. Фото: ДП Алматы

В Алматы задержали 23-летнего парня, которого подозревают в кражах у прихожан мечети. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Схему "заработка" придумал молодой человек 1999 года рождения. Он приходил в мечеть, видел спящего человека и тихонько вытаскивал из его карманов все ценное", - отметили в ДП Алматы.

По словам начальника отдела полиции при УП Медеуского района Едилхана Байгараева, к стражам порядка поступило заявление о краже сотового телефона на территории мечети. Подозреваемого задержали в тот же день.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.188 ч.1 УК РК (Кража).

"Как выяснилось, ранее у задержанного уже была судимость за совершение аналогичного преступления", - пояснил Едилхан Байгараев.

Полицейские считают, что эпизодов может быть больше. Поэтому всех, кто мог пострадать от действий мужчины на фото, правоохранители призывают связаться с ними по телефону: 254-48-72.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984100-shemu-zarabotka-na-spyaschih-prihozhanah-mecheti-pridumali-v-almaty/