Почти 7,5 килограмм марихуаны изъяли у жителя Шымкента (видео)

Обыск дома подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

49-летнего жителя города Шымкента подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Задержавшие мужчину транспортные полицейские изъяли у него более 7 килограммов марихуаны, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что сотрудники транспортной полиции совместно с бойцами специального отряда быстрого реагирования установили и задержали подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Им оказался 49-летний житель Шымкента.

"В ходе проведения обысков обнаружено наркотическое средство "высушенная марихуана" общим весом 7 килограмм 487 грамм", – отметили стражи порядка.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого был изъят мешок с наркотиками.

По данным полиции, часть изъятого наркотического средства была расфасована в 38 газетных свертках и 43 спичечных коробках.

"Подозреваемый дал признательные показания, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – добавили представители МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983973-pochti-75-kilogramm-marihuany-izyali-u-zhitelya-shymkenta-video/