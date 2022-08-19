"Нажрался и побил стекла": блогера арестовали в Жетысуской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Жетысуской области блогера привлекли к ответственности за хулиганство. 33-летний мужчина по решению суда подвергнут административному аресту на 10 суток. Подробности рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о задержании блогера появилась в соцсетях. Автор поясняет, что мужчина был пьян, побил стекла в магазине и якобы оскорбил полицейских.

"Блогер нажрался и побил стекла в магазине. Инцидент произошел в одном из районов Жетысуской области. Говорят, дебошир еще сорвал погоны с полицейских и матерился. Его арестовали на 10 суток. Кто теперь местные власти кошмарить будет?" - указывается в посте.

В ДП Жетысуской области сообщили, что связанный с порчей чужого имущества факт был зарегистрирован в ночь на 18 августа в Аксуском районе.

"За совершение правонарушения был задержан 33-летний житель Жансугурова. Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина находился в алкогольном опьянении средней степени. При задержании был агрессивен и выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции.

Правонарушитель привлечен к ответственности по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Решением суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также выяснилось, что блогеру грозит наказание по ст.378 ч.1 УК РК (Оскорбление представителя власти), которое предусматривает крупный денежный штраф, исправительные и общественные работы либо арест до 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983937-nazhralsya-i-pobil-stekla-blogera-arestovali-v-zhetysuskoy-oblasti/