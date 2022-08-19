Задержания провели в ходе спецоперации в ВКО

Задержание. Фото: polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области в ходе спецоперации проведены задержания и изъяты синтетические наркотики на сумму более 65 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские провели специальную операцию по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток Казахстана.

В результате при попытке ввоза в Усть-Каменогорск особо крупной партии "синтетики" весом почти 1 кг, что эквивалентно 3,5 тыс. разовых доз, был задержан 35-летний житель Алматы.

В салоне его автомашины вместе с ним также находилась супруга. Мужчина пояснил, что он намеренно взял ее с собой в дорогу, чтобы не вызывать подозрения.

Через некоторое время был задержан второй подозреваемый. У 29-летнего мужчины изъяли 600 гр. синтетического наркотика, что эквивалентно 2 тыс. разовых доз.

"Завершением цикла специальной операции по ликвидации цепи наркокурьеров стало третье задержание, в ходе которого у 24-летнего жителя Актобе, специально прибывшего в Усть-Каменогорск, было изъято пять пластиковых емкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества "альфа-PVP", - пояснили стражи порядка.

В итоге, по данным правоохранителей, был пресечен ввоз в Усть-Каменогорск порядка 8 тыс. разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на "черном рынке" составляет более 65 млн тенге.

В настоящее время все трое подозреваемых арестованы. Их действия квалифицируются по статье 297 части 3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983923-zaderzhaniya-proveli-v-hode-spetsoperatsii-v-vko-video/