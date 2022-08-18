Мужчина, угрожая пистолетом, ограбил магазин в Алматы (видео)

Момент ограбления. Кадр из видео: polisia.kz

Ночью в одном из магазинов города Алматы было совершено ограбление. Мужчина в маске и кепке зашел в помещение и, угрожая пистолетом, заставил сотрудников отдать выручку из кассы, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили полицейские, ограбление произошло в первом часу ночи в Бостандыкском районе города.

"Неизвестный под видом клиента зашел в круглосуточный продуктовый магазин, расположенный по улице Розыбакиева, и под угрозой пистолета похитил из кассы денежные средства", – рассказал замначальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Отмечается, что охранник и кассир магазина, опасаясь за свои жизни, выполнили требования грабителя и отдали ему выручку.

Для раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа.

"Спустя сутки подозреваемый был задержан с помощью полицейского спецназа. На его рабочем месте, в одном из кафе, где он трудился официантом, в раздевалке для персонала найдена сумка, в которой хранились вещественные доказательства, а именно: пистолет, замаскированный под зажигалку, одежда, в которой подозреваемый был в момент нападения, и другой инвентарь", – добавил полицейский.

Сообщается, что подозреваемым оказался житель Шымкента – гражданин Т. 1998 года рождения. По данным полиции, в Алматы он приехал на заработки. При этом, по версии следствия, его "заработки" иногда носили криминальный характер.

"Сейчас установлена его причастность еще к двум ограблениям продуктовых магазинов. Почерк совершения преступлений идентичен. Проводим экспертизу. Подозреваемый взят под стражу", – уточнил Аханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983807-muzhchina-ugrozhaya-pistoletom-ograbil-magazin-v-almaty-video/