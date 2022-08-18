Отвлекла и залезла в карман: мужчину обокрали в лото-клубе в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео с камеры наблюдения: polisia.kz

Днем в одном из заведений столицы обокрали пьяного мужчину. Момент кражи попал на видео. Об этом сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что днем женщина пришла в лото-клуб по проспекту Тауелсиздик в Нур-Султане. По версии полиции, подсев к пьяному мужчине за соседним столом, она предложила подсказать ему варианты выигрышных комбинаций.

"Воспользовавшись тем, что потерпевший отвлечен игрой, злоумышленница полезла в карман его спортивного костюма и вытащила оттуда наличные деньги в сумме 50 тысяч тенге", –

Сотрудники криминальной полиции УП района Алматы задержали подозреваемую на съемной квартире по месту жительства. 32-летнюю женщину доставили в территориальное управление полиции, где она дала признательные показания.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", а также устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983797-otvlekla-i-zalezla-v-karman-muzhchinu-obokrali-v-loto-klube-v-nur-sultane-video/