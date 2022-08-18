Мошенница обещала помощь в получении гранта за миллион тенге в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жительницу Алматы подозревают в том, что она обманула сельчанку из Туркестанской области, пообещав помощь в получении образовательного гранта, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Жительница Шардаринского района обратилась в полицию с заявлением. Сельчанка указала, что в декабре 2020 года некая знакомая, убедив, что поможет получить грант для дочери в высшее учебное заведение, выманила 1 млн тенге.

Вскоре стражи порядка в ходе ОРМ установили предполагаемую мошенницу - ей оказалась безработная жительница Алматы.

Выяснилось, что подозреваемая приехала в Шардаринский район на отдых. А полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды, сообщили полицейские.

В настоящее время ведется расследование по статье "Мошенничество", подозреваемую проверяют на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983757-moshennitsa-obeschala-pomosch-v-poluchenii-granta-za-million-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/