Мужчина устроил скандал жене из ревности и оказался в полиции в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали зачинщика семейного скандала. Пьяного мужчину, который применил физическую силу к своей жене во время ссоры, поместили в комнату временного содержания отдела полиции, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что в отдел полиции района Сарыарка в Нур-Султане поступила информация о том, что пьяный мужчина устроил семейный скандал и обидел супругу.

По прибытии на адрес по улице Алматы участковый полицейский установил, что супруги переехали в столицу недавно. Как подчеркнули полицейские, это не первая их ссора, однако обращений в полицию о подобных инцидентах не поступало.

"При проверке выяснено, что 32-летний супруг, отметив профессиональный праздник – день строителей, пришел домой в пьяном виде. После чего из-за ревности устроил конфликт и причинил физическую боль (супруге – прим. ред.), но не повлекшую причинение легкого вреда здоровью", – рассказали стражи порядка.

Отмечается, что в отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 73-2 КоАП РК "Побои". Дебошир был водворен в комнату временного содержания отдела полиции, а потерпевшую поместили в кризисный центр.

Позже, по решению Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана, административное производство было прекращено из-за примирения супругов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983587-muzhchina-ustroil-skandal-zhene-iz-revnosti-i-okazalsya-v-politsii-v-nur-sultane/