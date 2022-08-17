Житель СКО ответил на телефонный звонок и потерял 15 млн тенге

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Житель Северо-Казахстанской области потерял 15 млн тенге после того, как ответил на телефонный звонок. Мужчина обратился с заявлением в полицию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Глава одного из сельхозпредприятий Северо-Казахстанской области обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Он пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка. По уже известной схеме мужчине сообщили, что на него якобы пытаются оформить крупный кредит.

Чтобы избежать этого, нужно перевести все сбережения на "безопасный счет". Потерпевший доверился и снял со своего депозита 15 млн тенге, которые перечислил на указанные звонившим реквизиты.

В полиции предприниматель заявил, что слышал о подобном обмане, однако поверил неизвестному из-за убедительной манеры общения и грамотной речи с использованием профессиональных терминов.

Расследование по данному факту проводится по ч.4 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983560-zhitel-sko-otvetil-na-telefonnyy-zvonok-i-poteryal-15-mln-tenge/